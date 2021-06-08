sergey89d

Сергей sergey89d

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка скриптов, грабберов, парсеров, сервисов на PHP + MYSQL + JavaScript. Работа с DLE, Laravel, чистый PHP (native).

Здравствуйте! Меня зовут Сергей и я web-разработчик. Опыт в сфере более 5 лет.

Работаю с такими языками программирования:

  • PHP 7.х/8.х
  • Js / Vue

Работал с фреймворками:

  • JQuery, Bootstrap
  • Laravel, Lumen

Знаю такие CMS

:
  • DLE
  • AstraCMS
Опыт:

  • Git
  • Composer
  • ООП
  • Ajax
  • Api VK, Tg
  • Docker
  • Blade
Могу разрабатывать сайты с нуля под ключ, так и писать разные скрипты с использованием сторонних api, консольные скрипты php-cli, парсеры, боты на базе фреймворка Laravel. В основном работаю с ним и хочу его изучить на 100%.
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0 из 5

Отзывы заказчиков

MPE-NetWork
Дмитрий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Перенос сайта с Bitrix на DLE
DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Доработка сайт на Laravel
Laravel
Все супер! Сергей легко справляется с трудностями, возникающими во время работы по ТЗ. Рекомендую как хорошего исполнителя.
Понятное тз, быстрая проверка задачи, быстрая коммуникация. Одним словом, хорошие впечатления от работы!)
Ответный отзыв
bubuzon
Егор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
4 года назад
Натянуть верстку на laravel
Laravel
Ответственный исполнитель! Всегда был на связи!
Хороший заказчик. Интересные задачи. Надеюсь еще поработаем.
Ответный отзыв
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Обновить сайт DLE до посленей версии
DLEGit
Сергей отлично справился с задачей. Все сделано в срок и выполнено все что планировалось. Рекомендую к сотрудничеству!
Сделал предоплату. Задачи понятные, быстрая связь. Советую Романа как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
sedojded
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Перенос сайта с WP на DLE
DLEWordPress
Как обычно - все быстро, хорошо, без замечаний!
Заказчик - просто мечта. Все были бы, как Сергей)
Ответный отзыв
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