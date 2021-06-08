Разработка скриптов, грабберов, парсеров, сервисов на PHP + MYSQL + JavaScript. Работа с DLE, Laravel, чистый PHP (native).

Здравствуйте! Меня зовут Сергей и я web-разработчик. Опыт в сфере более 5 лет.

Работаю с такими языками программирования:

PHP 7.х/8.х

Js / Vue

Работал с фреймворками:

JQuery, Bootstrap

Laravel, Lumen

Знаю такие CMS

DLE

AstraCMS

Git

Composer

ООП

Ajax

Api VK, Tg

Docker

Blade

Могу разрабатывать сайты с нуля под ключ, так и писать разные скрипты с использованием сторонних api, консольные скрипты php-cli, парсеры, боты на базе фреймворка Laravel. В основном работаю с ним и хочу его изучить на 100%.