Разработка скриптов, грабберов, парсеров, сервисов на PHP + MYSQL + JavaScript. Работа с DLE, Laravel, чистый PHP (native).
Здравствуйте! Меня зовут Сергей и я web-разработчик. Опыт в сфере более 5 лет.
Работаю с такими языками программирования:
- PHP 7.х/8.х
- Js / Vue
Работал с фреймворками:
- JQuery, Bootstrap
- Laravel, Lumen
Знаю такие CMS:
- DLE
- AstraCMS
- Git
- Composer
- ООП
- Ajax
- Api VK, Tg
- Docker
- Blade
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Портфолио
- Сайт на Laravel + Панель управлением сайтом305 просмотров
- Модуль DLE Топ комментаторов по 3м критериям322 просмотра
- Сайт на Laravel + Панель управления383 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
3 года назад
DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
3 года назад
Laravel
Все супер! Сергей легко справляется с трудностями, возникающими во время работы по ТЗ. Рекомендую как хорошего исполнителя.
Ответный отзыв
Понятное тз, быстрая проверка задачи, быстрая коммуникация. Одним словом, хорошие впечатления от работы!)
$35
10 баллов
4 года назад
Laravel
Ответственный исполнитель! Всегда был на связи!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Интересные задачи. Надеюсь еще поработаем.
$50
10 баллов
4 года назад
DLEGit
Сергей отлично справился с задачей. Все сделано в срок и выполнено все что планировалось. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Сделал предоплату. Задачи понятные, быстрая связь. Советую Романа как хорошего заказчика.
$40
10 баллов
4 года назад
DLEWordPress
Как обычно - все быстро, хорошо, без замечаний!
Ответный отзыв
Заказчик - просто мечта. Все были бы, как Сергей)