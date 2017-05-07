Требуется выполнить перенос сайта агентства с WordPress на DLE. Необходимо осуществить полную миграцию контента, включая статьи, изображения и функционал. Важно обеспечить сохранение всех данных и корректную настройку нового сайта на DLE.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищется исполнитель для написания новостей для регионального СМИ. Где искать, как смотреть - научим. Также будем давать уникальные инфоповоды для написания. Требуются исполнители для работы в режиме без ...Рерайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Ранее перенесенный сайт дорабатываем небольшие мелочи. 1. В разделе Новости в левой колонке меняем выводимый блок. Выводим вместо похожих новостей последние из того же раздела. 2. Дорабатываем бесконечную ленту в новостях. ...Завершен4 года назад
Нужно для проекта настроить Фид выдачи новостей для Яндекс НовостиЗавершен4 года назад
Согласно предыдущих договоренностей по поводу доработки проекта. Делаем архивы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
В ранее созданном проекте делаем: 4. Бесконечный скролл в новости + на главной 5. Модуль погодыВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Перенос шаблона сайта с Битрикса на ДЛЕ. Корректировка урлов новостей (сохранение предыдущих).Системное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем здравствуйте! Есть сайт СМИ на движке Bitrix Управление сайтом. Нужно перенести сайт на DataLife Engine. С сохранением дизайна, структуры и сохранением адресов разделов, статей. ...Завершен4 года назад
- $30
Требуется придумать название для сайта по изучению английского языка. На сайте обучающие статьи, видео, тесты, аудио и видео. То есть полноценный проект по изучению английского языка с нуля до высокого уровня. Имеется мобильное приложение. ...Нейминг и Слоганы82 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется создание качественного городского портала на 1С-Битрикс "под ключ". То есть дизайн, верстка, настройка CMS, отладка. Лицензия будет приобретена отдельно. ТЗ в аттаче. Ищется компания или группа лиц, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно нарисовать для пабликов вконтакте следующее: аватары и шаблоны (заготовки) для картинок. Под заготовкой я понимаю PSD файл, который Вы отдаете и который впоследствии редактируется для получения новых картинок (меняется ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть макет, который делался для печати. Из него нужно сделать баннер 240х400. И "оживить" цвета, так как для печати они делались не в RGB. Есть макет в TIF. Его прилагаю. Указывайте, пожалуйста, ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется нарисовать макет рекламы для печати его на самоклейке с последующим размещение на борту Газели. Размер макета: 3,5 м х 1,5 м Источник нужен в PSD в пригодной для печати цветовой гамме (кто разрабатывал макеты, ...Наружная реклама1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать баннер 728х90. Исходники есть. ТЗ в приложенном файле. Обратите внимание, баннер нужен размере 728х90. Исходники другого размера. Нужно сделать максимально быстро. Сегодня или завтра до обеда. Просьба оставлять ...Баннеры12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
На базе видеоролика (например вот такого): http://www.istockphoto.com/stock-video-16931772-downtown-singapore-time-lapse.php?st=a482f56 Суть задания: Обработать видеоролик, наложить сетку, оптимизировать видос и сделать из него подложку (фон) для сайта. Поверх будет отрисован и наложен полупрозрачный ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Требуется изготовить дизайн-макет главной страницы (только главной) для регионального автомобильного портала. Структура и наличие необходимых блоков будет предоставлено, а также примеры на той же CMS, для понимания технических моментов и смысла того или иного блока. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется логотип авто компании, в весьма плохом виде, но тем не менее суть и смысл, детали и цвета понятны какие должны быть, далеко за идеями ходить не надо. Нужно грамотно качественно перерисовать его. Необходим он ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Итак, собственно суть. Необходима кроссбраузерная верстка макета (FireFox, Opera, Chrome, IE 6,7,8,9). Натяжка его на движок DLE. Количество страниц: главная, раздел, фуллстори. Регистрации и логин формы нет, стало быть ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Имеется CMS, на которой работает авто сайт. Запускается новый проект на этой же CMS, но хочется доработать (улучшить) ее. Исправить текущие баги и добавить кое-что новое. Полное ТЗ есть в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Собственно сабж. Макет главной страницы имеется, функции только стандартные, да и то не все, придется сделать главную, под ее стиль подверстать шрифты, оформление кнопок ну и по мелочи внутряков, чтобы не выбивались из общего стиля. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад