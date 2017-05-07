sedojded

Сергей sedojded

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перенос сайта с WP на DLE

    Требуется выполнить перенос сайта агентства с WordPress на DLE. Необходимо осуществить полную миграцию контента, включая статьи, изображения и функционал. Важно обеспечить сохранение всех данных и корректную настройку нового сайта на DLE.

    DLEWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание новостей для регионального СМИ

    Ищется исполнитель для написания новостей для регионального СМИ. Где искать, как смотреть - научим. Также будем давать уникальные инфоповоды для написания. Требуются исполнители для работы в режиме без ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка функционала сайта

    Ранее перенесенный сайт дорабатываем небольшие мелочи. 1. В разделе Новости в левой колонке меняем выводимый блок. Выводим вместо похожих новостей последние из того же раздела. 2. Дорабатываем бесконечную ленту в новостях. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработки

    В ранее созданном проекте делаем: 4. Бесконечный скролл в новости + на главной 5. Модуль погоды

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Название для сайта по изучению английского языка

    $30

    Требуется придумать название для сайта по изучению английского языка. На сайте обучающие статьи, видео, тесты, аудио и видео. То есть полноценный проект по изучению английского языка с нуля до высокого уровня. Имеется мобильное приложение. ...

    Нейминг и Слоганы82 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание городского портала на 1С-Битрикс

    Добрый день! Требуется создание качественного городского портала на 1С-Битрикс "под ключ". То есть дизайн, верстка, настройка CMS, отладка. Лицензия будет приобретена отдельно. ТЗ в аттаче. Ищется компания или группа лиц, ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать для ВК - аватары, заготовки картинок

    Добрый день! Нужно нарисовать для пабликов вконтакте следующее: аватары и шаблоны (заготовки) для картинок. Под заготовкой я понимаю PSD файл, который Вы отдаете и который впоследствии редактируется для получения новых картинок (меняется ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать (изменить) баннер

    Есть макет, который делался для печати. Из него нужно сделать баннер 240х400. И "оживить" цвета, так как для печати они делались не в RGB. Есть макет в TIF. Его прилагаю. Указывайте, пожалуйста, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать макет рекламы на борт Газели

    Требуется нарисовать макет рекламы для печати его на самоклейке с последующим размещение на борту Газели. Размер макета: 3,5 м х 1,5 м Источник нужен в PSD в пригодной для печати цветовой гамме (кто разрабатывал макеты, ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать баннер 728х90 (gif)

    Необходимо создать баннер 728х90. Исходники есть. ТЗ в приложенном файле. Обратите внимание, баннер нужен размере 728х90. Исходники другого размера. Нужно сделать максимально быстро. Сегодня или завтра до обеда. Просьба оставлять ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изготовить на базе видеоролика фон для сайта

    $250

    На базе видеоролика (например вот такого): http://www.istockphoto.com/stock-video-16931772-downtown-singapore-time-lapse.php?st=a482f56 Суть задания: Обработать видеоролик, наложить сетку, оптимизировать видос и сделать из него подложку (фон) для сайта. Поверх будет отрисован и наложен полупрозрачный ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн для регионального автопортала

    $200

    Требуется изготовить дизайн-макет главной страницы (только главной) для регионального автомобильного портала. Структура и наличие необходимых блоков будет предоставлено, а также примеры на той же CMS, для понимания технических моментов и смысла того или иного блока. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переработать существующий логотип

    $50

    Имеется логотип авто компании, в весьма плохом виде, но тем не менее суть и смысл, детали и цвета понятны какие должны быть, далеко за идеями ходить не надо. Нужно грамотно качественно перерисовать его. Необходим он ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кроссбраузерная HTML верстка + натяжка на DLE

    $50

    Итак, собственно суть. Необходима кроссбраузерная верстка макета (FireFox, Opera, Chrome, IE 6,7,8,9). Натяжка его на движок DLE. Количество страниц: главная, раздел, фуллстори. Регистрации и логин формы нет, стало быть ...

    DLEHTMLOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется доработка

    Здравствуйте! Имеется CMS, на которой работает авто сайт. Запускается новый проект на этой же CMS, но хочется доработать (улучшить) ее. Исправить текущие баги и добавить кое-что новое. Полное ТЗ есть в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка PSD макета и натяжка на OpenCart

    $50

    Собственно сабж. Макет главной страницы имеется, функции только стандартные, да и то не все, придется сделать главную, под ее стиль подверстать шрифты, оформление кнопок ну и по мелочи внутряков, чтобы не выбивались из общего стиля. ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

dimasuser
Дмитрий 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Написание новостей для регионального СМИ
Приятно работать. Все нюансы сразу обсуждены, нет "подводных камней", заказчик всегда на связи и поможет в случае возникновения вопросов.
sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Перенос сайта с WP на DLE
DLEWordPress
Заказчик - просто мечта. Все были бы, как Сергей)
Как обычно - все быстро, хорошо, без замечаний!
Ответный отзыв
sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
4 года назад
Доработка функционала сайта
Всё круто. Работаем дальше
Все отлично! Продолжим дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Настроить RSS для Яндекс Новости
Всё как всегда, в лучший традициях. Советую
Все отлично, сделано даже быстрее, чем договаривались
Ответный отзыв
sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Доработка проекта / создание архивов
Всё как всегда круто. Оплата вперед была произведена. Хороший заказчик.
Все отлично сделано. Доволен. Продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
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