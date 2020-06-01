Написание новостей для регионального СМИ

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  2. Рерайтинг
Закрыт10 заявок495 просмотров

Ищется исполнитель для написания новостей для регионального СМИ.

Где искать, как смотреть - научим.

Также будем давать уникальные инфоповоды для написания.

Требуются исполнители для работы в режиме без выходных.

4 года назад
sedojded
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dimasuser
Дмитрий 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$1
1 день
Приятно работать. Все нюансы сразу обсуждены, нет "подводных камней", заказчик всегда на связи и поможет в случае возникновения вопросов.

Заявки фрилансеров

Наталья
 
32 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Маргарита
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Эми
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ильнар
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
51 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
dimasuser
Дмитрий 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
41 год
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Была
4 года назад
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