Всех благ! Ищу надежного и грамотного автора для рерайта десятка новостных текстов (источники наши) с выкладкой на сайт (последнему научим). Оплата фиксированная 25 рублей на карту Сбербанка или Приватбанка (по курсу) за тысячу символов без ...
Написание новостей для регионального СМИ
Ищется исполнитель для написания новостей для регионального СМИ.
Где искать, как смотреть - научим.
Также будем давать уникальные инфоповоды для написания.
Требуются исполнители для работы в режиме без выходных.
Выбранный исполнитель
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