Рерайтинг текста (качественный)

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Закрыт12 заявок493 просмотра

Требуется рерайт текста для препродажной страницы онлайн курса.

Все подробности скину при выборе исполнителя.

Главная задача заменить

Всего 3-5 разных текстов, разного объёма.

4 года назад
r0manizma
Роман 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Лера
 
39 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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Наталья
 
39 лет
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4 года назад

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