Рерайт ~75 текстов по недвижимости

Нужен рерайт на ~75 объектов недвижимости. По объёму получится 4-8 тыс. символов (без пробелов) на 1 объект.

В приоритете качество. Желаемая уникальность по etxt 90% (опция "поиск рерайта"). Нюанс: исходники в формате PDF-презентаций, а не Word (т.е. сначала нужно скопировать из презентации, а затем уже прорабатывать).

Прошу откликаться только исполнителей с отзывами (от 20 шт.) и сразу озвучивать цену. Спасибо.