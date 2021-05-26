нужен человек с Украины для небольшой работы "запрос -> копипаст".
Рерайт ~75 текстов по недвижимости
Нужен рерайт на ~75 объектов недвижимости. По объёму получится 4-8 тыс. символов (без пробелов) на 1 объект.
В приоритете качество. Желаемая уникальность по etxt 90% (опция "поиск рерайта"). Нюанс: исходники в формате PDF-презентаций, а не Word (т.е. сначала нужно скопировать из презентации, а затем уже прорабатывать).
Прошу откликаться только исполнителей с отзывами (от 20 шт.) и сразу озвучивать цену. Спасибо.
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