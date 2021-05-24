Копирайтер/рерайтер для написания обзоров товаров (50 статей)

На сайт обзоров товаров требуется несколько копирайтеров/рерайтеров, для каждого готов дать по 50 ТЗ.

Примеры статей можете посмотреть на самом сайте: obzorte точка ru. Обратите внимание на структуру статей, нужно также, но оформлять ничего не нужно, просто текст в word документе, без картинок.

Укажите стоимость одной такой статьи и сколько времени вам понадобится на ее написание. Оплата после каждой статьи на юмани, либо карту СБ.

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