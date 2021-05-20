Копирайтер/рерайтер статей для Яндекс.Дзен

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Закрыт61 заявка7955 просмотров

Мы снова открываем набор авторов в команду DeepSea.Media Необходимо писать легкие интересные статьи на 2-3 тысячи знаков БЕЗ ключевых слов.

У нас всегда много интересных задач, широкий выбор тем (от кулинарии до рыбалки) возможность самостоятельно выбирать, о чем писать.

Работа постоянная, но никаких требований по объемам нет - вы работаете в удобном для вас графике.

Оплата раз в неделю на Юмани, карты банков РФ или QIWI.

Ставка зависит от темы: 25 - 45 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.

Чтобы начать работать с нами, пожалуйста, пройдите тест https://forms.gle/dCuFWhTyhUTah1y8A

ВНИМАНИЕ! Мы не рассматриваем отклики без выполненного тестового задания!

4 года назад
ollubim
Ольга 
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Заявки фрилансеров

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