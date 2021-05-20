Для развлекательного сайта нужен рерайт поздравлений и пожеланий (дни рождения, профессиональные праздники и т.п.) на русском языке с уникальностью 90% + . Ждем ваши предложения. Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 символов.
Копирайтер/рерайтер статей для Яндекс.Дзен
Мы снова открываем набор авторов в команду DeepSea.Media Необходимо писать легкие интересные статьи на 2-3 тысячи знаков БЕЗ ключевых слов.
У нас всегда много интересных задач, широкий выбор тем (от кулинарии до рыбалки) возможность самостоятельно выбирать, о чем писать.
Работа постоянная, но никаких требований по объемам нет - вы работаете в удобном для вас графике.
Оплата раз в неделю на Юмани, карты банков РФ или QIWI.
Ставка зависит от темы: 25 - 45 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.
Чтобы начать работать с нами, пожалуйста, пройдите тест https://forms.gle/dCuFWhTyhUTah1y8A
ВНИМАНИЕ! Мы не рассматриваем отклики без выполненного тестового задания!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $600
Необходимо написать 200 интересных статей на тему (по выбору): кулинария, беременность и материнство, рейтинг препаратов, автомобильная. Объем статей разный (5000-12000 смв), статьи нужно писать по плану, без ключей или с ...Рерайтинг50 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужно сделать рерайт двух новостей. https://avaho.ru/news/arbatsko-pokrovskuyu-liniyu-metro-prodlyat-do-rayona-golyanovo.html https://www.restate.ru/material/smolnyy-poprosil-moskvu-profinansirovat-stroitelstvo-metro-v-kudrovo-i-eshhe-treh-v-cherte-goroda-174161.html Только для тех, кто работал раньше с подобными текстами. За две новости плачу 200 рублей. Кому не ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, нужен качественный рерайт статей на тему ремонта квартир и отделочных материалов, что бы ключевой запрос остался без изменения, уникальность не менее 90% по адвего и контентвотчРерайтинг19 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется рерайт интересных новостей с ссылка с последующим размещением на сайте. Постинг только по рабочим дням. Можно делать отложенные публикации. Размещение через ЦМС DataLife Engine (желательно уменее ...Рерайтинг19 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Рерайт новостей (50 штук) Только ЮМани. Антибот: 45+8=?Рерайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Необходимо писать 75 интересных статей на тему беременности, материнства, грудных детей. Объем статьи от 5000 до 12000 смв., без ключей (или до 5 шт) по плану. Оплата раз в ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужен автор, можно новичок, но ответственный! Задача - рерайт исходников (120 постов до 1000 знаков на тему психологии, секса и свиданий). Тексты простые, но нужен живой и емкий язык - без канцеляризмов, сложных оборотов ...Рерайтинг49 заявокЗакрыт4 года назад
Есть ряд статей. Нужно сделать качественный рерайт. Уникальность от 90%. Тематика криптовалюты. Важно понимать, о чем пишите. Интересует долгосрочное сотрудничество. Оставляйте Ваши предложения и желательно примеры работ по теме.Рерайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим рерайт текстов для блога на сайте ( два сайта, тематики - посуда и финансы) В общем порядка 10000 зн. Указывайте пожалуйста цену за 1000 ЗБП.Рерайтинг22 заявкиЗакрыт4 года назад