Рерайт двух текстов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка248 просмотров

Нужно сделать рерайт двух новостей.

https://avaho.ru/news/arbatsko-pokrovskuyu-liniyu-metro-prodlyat-do-rayona-golyanovo.html

https://www.restate.ru/material/smolnyy-poprosil-moskvu-profinansirovat-stroitelstvo-metro-v-kudrovo-i-eshhe-treh-v-cherte-goroda-174161.html

Только для тех, кто работал раньше с подобными текстами. За две новости плачу 200 рублей. Кому не подошла цена, прошу проходить мимо.

HTML
4 года назад
Lukerka
Юлия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$3
1 день
Все супер
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад

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