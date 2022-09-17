Рерайт двух текстов

Нужно сделать рерайт двух новостей.

https://avaho.ru/news/arbatsko-pokrovskuyu-liniyu-metro-prodlyat-do-rayona-golyanovo.html

https://www.restate.ru/material/smolnyy-poprosil-moskvu-profinansirovat-stroitelstvo-metro-v-kudrovo-i-eshhe-treh-v-cherte-goroda-174161.html

Только для тех, кто работал раньше с подобными текстами. За две новости плачу 200 рублей. Кому не подошла цена, прошу проходить мимо.