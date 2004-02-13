Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ копчению. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно ...
Рерайт текстов о магнитных сепараторах
Добрый день, Алексей!
Вы могли бы помочь с рерайтом текстов о магнитных сепараторах (железоотделителях)?
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