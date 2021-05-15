Написать 75 статей интересных статей (рерайт)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт13 заявок525 просмотров

Необходимо писать 75 интересных статей на тему беременности, материнства, грудных детей.

Объем статьи от 5000 до 12000 смв., без ключей (или до 5 шт) по плану.

Оплата раз в неделю на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.

Цена: 30 р \ 1000 смв

Тестовое задание (1-3 статей): 25 рублей за 1000 смв.

Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.

Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.

4 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

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