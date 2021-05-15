Нужен автор, можно новичок, но ответственный! Задача - рерайт исходников (120 постов до 1000 знаков на тему психологии, секса и свиданий). Тексты простые, но нужен живой и емкий язык - без канцеляризмов, сложных оборотов ...
Написать 75 статей интересных статей (рерайт)
Необходимо писать 75 интересных статей на тему беременности, материнства, грудных детей.
Объем статьи от 5000 до 12000 смв., без ключей (или до 5 шт) по плану.
Оплата раз в неделю на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.
Цена: 30 р \ 1000 смв
Тестовое задание (1-3 статей): 25 рублей за 1000 смв.
Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.
Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.
Заявки фрилансеров
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