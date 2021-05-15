Написать 75 статей интересных статей (рерайт)

Необходимо писать 75 интересных статей на тему беременности, материнства, грудных детей.

Объем статьи от 5000 до 12000 смв., без ключей (или до 5 шт) по плану.

Оплата раз в неделю на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.

Цена: 30 р \ 1000 смв

Тестовое задание (1-3 статей): 25 рублей за 1000 смв.

Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.

Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.