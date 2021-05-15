Рерайт текстов 10000 зн.

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт22 заявки592 просмотра

Необходим рерайт текстов для блога на сайте ( два сайта, тематики - посуда и финансы)

В общем порядка 10000 зн.

Указывайте пожалуйста цену за 1000 ЗБП.

4 года назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алла
 
48 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентина
 
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Данил
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Любов
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ковалева
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Талгат
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 часов назад
564 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Рерайтинг
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
4 года назад
Иван
 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ирина
 
61 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Максим
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
10 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Максим
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
71 отзыв
4 года назад
Валентина
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад