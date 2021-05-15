Необходим рерайт текстов для блога на сайте ( два сайта, тематики - посуда и финансы) В общем порядка 10000 зн. Указывайте пожалуйста цену за 1000 ЗБП.
Рерайт материалов. Тематика криптовалюты
Есть ряд статей. Нужно сделать качественный рерайт.
Уникальность от 90%.
Тематика криптовалюты. Важно понимать, о чем пишите.
Интересует долгосрочное сотрудничество.
Оставляйте Ваши предложения и желательно примеры работ по теме.
Заявки фрилансеров
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