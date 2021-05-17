Нужен автор, можно новичок, но ответственный!

Задача - рерайт исходников (120 постов до 1000 знаков на тему психологии, секса и свиданий). Тексты простые, но нужен живой и емкий язык - без канцеляризмов, сложных оборотов и "воды". Сроки - месяц.

Уникальность строго не проверяем, но важно, чтобы было непохоже на исходник. В целом от 70-80% по text.ru. Оплата - 25 грн/1000. Предпочтение авторам из Украины.