Есть ряд статей. Нужно сделать качественный рерайт. Уникальность от 90%. Тематика криптовалюты. Важно понимать, о чем пишите. Интересует долгосрочное сотрудничество. Оставляйте Ваши предложения и желательно примеры работ по теме.
Рерайтер
Нужен автор, можно новичок, но ответственный!
Задача - рерайт исходников (120 постов до 1000 знаков на тему психологии, секса и свиданий). Тексты простые, но нужен живой и емкий язык - без канцеляризмов, сложных оборотов и "воды". Сроки - месяц.
Уникальность строго не проверяем, но важно, чтобы было непохоже на исходник. В целом от 70-80% по text.ru. Оплата - 25 грн/1000. Предпочтение авторам из Украины.
Заявки фрилансеров
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