Рерайтер

$100
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Закрыт49 заявок1372 просмотра

Нужен автор, можно новичок, но ответственный!

Задача - рерайт исходников (120 постов до 1000 знаков на тему психологии, секса и свиданий). Тексты простые, но нужен живой и емкий язык - без канцеляризмов, сложных оборотов и "воды". Сроки - месяц.

Уникальность строго не проверяем, но важно, чтобы было непохоже на исходник. В целом от 70-80% по text.ru. Оплата - 25 грн/1000. Предпочтение авторам из Украины.

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dobrotext
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