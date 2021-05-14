4vke

Михаил 4vke

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Пишу статьи для Ваших сайтов

Особенно интересны темы: кино, сериалы, гаджеты, IT и всё, что с этим связано.

Нужна инструкция, как сделать X за Y шагов на Windows, MacOS, Linux или Android? – не вопрос!

Пересмотрели все фильмы и сериалы? Не знаете, что посмотреть сегодня вечером? С меня подборка убойных фильмов и увлекательных сериалов, от которых не оторваться.

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Отзывы заказчиков

BulatSHA
Булат 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
4 года назад
Гугл оптимизация сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SokolovAleks
Александр 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва
$5
10 баллов
4 года назад
Преобразовать изображения jpg в webp
Быстро и качественно выполнена работа без лишних слов. Рекомендую к сотрудничеству
Заказчик знает, что ему нужно. Поставили задачу - я её быстро выполнил. Он точно также быстро проверил и оплатил. Рекомендую сотрудничать!
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