Преобразовать изображения jpg в webp

Нужно выполнить 10 наборов в 100% векторе (в adobe illustrator) в стиле flat. Бюджет $400. Оплата на payoneer или skrill. Иллюстраций должны быть выполнены без использования чужих работ и их элементов, а также своих, выполненных ранее, т.е каждый ...