Преобразовать изображения jpg в webp

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Завершен7 заявок330 просмотров

Здравствуйте. Нужен человек который поможет преобразовать изображение jpg в webp, количество 3665 картинок, разрешение картинки 400х240.

4 года назад
SokolovAleks
Александр 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва

Выбранный исполнитель

4vke
33 года
6 лет в сервисе
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7 месяцев назад
4 года назад
$5
1 день
Быстро и качественно выполнена работа без лишних слов. Рекомендую к сотрудничеству
Заказчик знает, что ему нужно. Поставили задачу - я её быстро выполнил. Он точно также быстро проверил и оплатил. Рекомендую сотрудничать!

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