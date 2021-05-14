Нужна иллюстрация для схемы развития от новичка до профессионала. ТЗ во вложении Цена договорная.
Выполнить 10 наборов в векторе во flat стиле
Нужно выполнить 10 наборов в 100% векторе (в adobe illustrator) в стиле flat. Бюджет $400. Оплата на payoneer или skrill. Иллюстраций должны быть выполнены без использования чужих работ и их элементов, а также своих, выполненных ранее, т.е каждый элемент в работе должен быть уникальным ( нескопированным с чужих работ или со своих работ сделанных для других заказчиков ) сделанным только для нас. Чужие фото обводить так же нельзя. Примеры обьема наборов и уровня исполнения можно посмотреть здесь.
Тестовое задание.
Gadget addiction. Нужно показать набор из небольших концептов на тему ''зависимость от гаджетов''. пример 1 пример 2 пример 3 пример 4 пример 5 пример 6 пример 7 пример 8 пример 9 пример 10. Среди персонажей должны быть и темнокожие, так же персонажи должны быть разного возраста и пола. Покажите не обычное использование гаджетов, а такие сценки которые ярко показывают именно зависимость (неадекватность ситуации), например:
- ребенок сидит в гаджете, вокруг него лежат игрушки
- бабушка сидит в гаджете, рядом с бабушкой чем-то занят внук
- парень с девушкой сидят на кровати укутанные в одеяло и смотрят в гаджеты
и т.п
По обьему набор должен быть не меньше чем эти работы и уровнем исполнения не хуже. Если кандидат справился с тестовым заданием, то по нему производится оплата как за один набор из задания. Дальше кандидат приступает к выполнению самого проекта. Готовый результат присылайте в л.с. По желанию, на картинку можно поставить свой водяной знак
Заявки фрилансеров
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