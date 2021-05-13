Изобразить персонажа из вселенной Warhammer Fantasy Battles

Я мастер настольных ролевых игр и мне нужно изобразить созданного персонажа.

Это человек-маг, высокого роста в серых одеждах и плаще которым он закрывает свое тело. На поясе у него меч, а в руке он концентрирует магию, что больше похожа на туман. Персонаж чем то похож на Гэндальфа, только молодого, без шляпы, посоха и бороды.