Сделать цветоделение картинки для шелкографии

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Закрыт2 заявки494 просмотра

Есть принт

его нужно подготовить для шелкографии

Сделать цветоделение по слоям 

или вроде в точках можно

нужно к пн вечеру или раньше 

просьба срок и стоимость сразу указать и заявку окончательную если готовы

4 года назад
Evgennnn
Евгений 
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