Нужна иллюстрация для схемы развития от новичка до профессионала. ТЗ во вложении Цена договорная.
Сделать цветоделение картинки для шелкографии
Есть принт
его нужно подготовить для шелкографии
Сделать цветоделение по слоям
или вроде в точках можно
нужно к пн вечеру или раньше
просьба срок и стоимость сразу указать и заявку окончательную если готовы
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