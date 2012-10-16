Seerrgey

Сергей Seerrgey

 
37 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
[email protected]

Доброго времени суток! Рад приветствовать Вас на моей страничке!

Здесь Вы можете просмотреть мое портфолио и отзывы о моей работе.

Занимаюсь созданием статических/динамических баннеров (GIF,JPEG) и флешь баннеров.

Также обработкой фотографий любой сложности. Буду рад сотрудничеству с Вами.

[email protected]

Портфолио
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Отзывы заказчиков
centaur
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Простой GIF банер на 468*60
Все сделано, согласно ТЗ
Все класс
Ответный отзыв
av2678880
Артём 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Собрать простой гиф баннер со сменой кадров
Быстро, качественно, красиво - все как и требовалось, очень доволен результатом!
Все класс
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Флеш-баннер
Творческий подход к работе. Ответственный и исполнительный молодой человек ) Оперативно предоставил несколько вариантов баннеров, был постоянно на связи. Благодарю )
100%-я оплата. Спасибо. Порядочный и честный человек, вообщем рейтинг сам говорит за себя.
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hron1980
Влад 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Баннеры для онлайн казино
Советую как отличного исполнителя. Все в сроки. Работой очень доволен!
Адекватный заказчик, приятное общение, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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tkachenko3
Дмитрий 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
$5
10 баллов
11 лет назад
Забрендировать картинку
Очень оперативно и качественно
Все класс
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