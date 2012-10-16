Доброго времени суток! Рад приветствовать Вас на моей страничке!
Здесь Вы можете просмотреть мое портфолио и отзывы о моей работе.
Занимаюсь созданием статических/динамических баннеров (GIF,JPEG) и флешь баннеров.
Также обработкой фотографий любой сложности. Буду рад сотрудничеству с Вами.
Портфолио
- Баннер магазина женской одежды1050 просмотров
- Баннер суши-ресторана190 просмотров
- Без названия170 просмотров
- Без названия186 просмотров
- Баннер "Снегоход"198 просмотров
- Баннер "Компьютерная грамотность"187 просмотров
- Баннер " Возврат спреда"172 просмотра
- Баннер казино165 просмотров
- Баннер казино141 просмотр
- Баннер казино160 просмотров
- Баннер "Турецкая баня"204 просмотра
- Обработка фото товара155 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Все сделано, согласно ТЗ
$5
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно, красиво - все как и требовалось, очень доволен результатом!
$5
10 баллов
11 лет назад
Творческий подход к работе. Ответственный и исполнительный молодой человек ) Оперативно предоставил несколько вариантов баннеров, был постоянно на связи. Благодарю )
Ответный отзыв
100%-я оплата. Спасибо. Порядочный и честный человек, вообщем рейтинг сам говорит за себя.
$20
10 баллов
11 лет назад
Советую как отличного исполнителя. Все в сроки. Работой очень доволен!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, приятное общение, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
11 лет назад
Очень оперативно и качественно