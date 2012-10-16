Доброго времени суток! Рад приветствовать Вас на моей страничке!

Здесь Вы можете просмотреть мое портфолио и отзывы о моей работе.

Занимаюсь созданием статических/динамических баннеров (GIF,JPEG) и флешь баннеров.

Также обработкой фотографий любой сложности. Буду рад сотрудничеству с Вами.

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