Привет всем! Помогите в исходнике программы изменить скин и сделать надпись на окне программы. Работы там на 2 минуты кто разбирается в Дельфи. Оплата символическая. Спасибо
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно помочь с кодом для вывода .swf файла на странице сайта и действие объекта(.swf) с периодичностью по заданному времени и клику мыши.Закрыт10 лет назад
Доброго времени! Нужно придумать и написать статью(легенду) о персонажах. Примерно на 2000-2500 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени! Нужна картинка в шапку сайта игры и 2-3 баннера. Небольшее ТЗ в прикрепленном файле.Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени всем! Нужен простенький скрипт парсинга ключевых слов с карты сайта sitemap. Есть реализация старого скрипта, но он не работает Введите url: HERE; else { $log = fopen("keywords.txt", "at"); $smap = file_get_contents($_GET['surl']); preg_match_all('#(.*)#iU', $smap, $arrmap); foreach ($arrmap[1] as $arr) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужен качественный прогон (постинг) на форумы. Сайт молодой 2 месяца.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в установке и настройке к работе шаблона в системе Юкоз. Вот сам шаблон: http://aba.su/8DMPWwСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Нужен бот-автоответчик работающий с одним аккаунтом. Ответ происходит по заданному шаблону. На первое сообщение с одного аккаунта отправителя отвечает одним сообщением, на последуещие сообщения отправителя отвечает другим ответом.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Доброго времени суток! Собственно нужен лого для сайта( в ЛС УРЛ) Работа не сложная, необходимо отредактировать текст в картинке. Спасибо, жду предложенийДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени всем! Нужен достаточно качественный и грамотный рерайт текстов без" воды", на тематику сервера. Желательно, чтоб исполнитель понимал о чем речь. Жду ваших предложений..Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужен скрипт работающий через прокси для имитации переходов посетителей с поисковых систем по заданным ключам. Может у кого есть реализованные варианты. Оставляйте цену и сроки. Бюджет ограничен.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Помогите настроить зеркала домена с неосновного редиректа на основнойПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте Юля. Нужно написать сайт партнерской программы на языке программирования php. В итоговом проекте должен присутствовать весь функционал современных партнерских программ.Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать качественное описание к платежным системам 2000 знаков по каждой: Вебмани, яндекс, манета ру, виза/мастеркарт, манибукерс, киви кошелек, ликпей, мобильный платеж мтс, мобильный платеж мегафонКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Ищу программистов для доработки сайта. Язык программирования php, шаблоны на смарти. Исполнители только из Москвы. Более подробно по проекту в ЛС. Исполнитель выбирается после личной встречи.Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать качественно внутреннюю оптимизацию сайтов. 1. Анализировать сайт; 2.Составить семантическое ядро (чем больше запросов, тем лучше); 3. Провести СЕО-аудит; 4. Оптимизировать теги title, keywords, description для всех самых важных в продвижении страниц; 5. ЧПУ; 6. Зеркала, закрытие от ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно подключить и настроить уже готовую партнерскую программу по API к казино. Бюджет обговаривается с исполнителем (наличие от исполнителя опыт работы в данном направлении)Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен грамотный человек с пониманием дела, по написанию с нуля платформы для азартных игр. Цену и сроки будем обговаривать индивидуально.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать изменение в файле SWF. Нужно чтоб логотип на выходе был по центру. Думаю ничего сложного нет. Исходника так же нет.Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сложить цельную картинку из частей. И немного отредактировать. Ничего сложного.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад