hron1980

Влад hron1980

 
43 годаУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
vario
60 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Устранение неправильного отображения тегов
Beatiful
Работа Сергея очень понравилась! Мгновенная мысль и неординарное решение.Молодец.Справился с заданием на все 100%. P.S. Сергей,Вы меня не удаляйте с контактов.Хорошо?
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red1985kate
Екатерина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Отрерайтить описание игр
Легко и быстро нашли общий язык. Все получилось! ;)
Рекомендую данного исполнителя. Сроки, уникальность, грамотность - все на высоте!
Ответный отзыв
seosanin
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужны беки на сайт
Быстро произвели работу четко по ТЗ, работой доволен!
Все качественно и оперативно. Рекомендую
Ответный отзыв
KotBorealis
Борис 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Скрипт имитации переходов с ПС
Всё отлично.
Хочу Борису выразить огромную благодарность за написание программы. Человек профессионал своего дела. Все грамотно и в сроки. Буду еще обращаться.
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Laptzov
Юрий 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
$5
10 баллов
9 лет назад
Скрипт сбора кеев с карты сайта
Ну я немного переписал скрипт, вернее, написал "универсальный" для обработки сайтов, которые предоставил заказчик.
Спасибо большее вам Юрий. Сделали все как надо. Быстро, все в сроки. Рекомендую!
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