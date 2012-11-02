red1985kate

Екатерина red1985kate

 
38 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайт и рерайт любой сложности и объема
Отзывы заказчиков
Leminov
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Большой объём глубокого рерайта на лёгкую тему
Находимся в процессе сотрудничества и более полный отзыв можно оставить только по его завершении. Сейчас же вынужден "закрывать" отзывы выбранных исполнителей из-за необходимости создания нового тендера.
Благодарю за интересное задание!
Ответный отзыв
neTp9c
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Описания изделий торгового оборудования
Екатерина отличный копирайтер, прекрасно поняла задачу с самого начала, и сразу же написала подходящие тексты.
В восторге от сотрудничества! Помимо четкого ТЗ и ясно сформированных пожеланий и требований, впечатлила легкость общения с Александром, практически постоянная доступность в онлайне, и, что немаловажно, своевременная оплата. Спасибо вам большое за интересный проект и удовольствие, полученное от работы!
Ответный отзыв
3aaaaaa3
Фёдор 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт, большие объемы.
Отличная работа, спасибо! Обязательно будим еще сотрудничать!
Интересное задание и грамотный заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
TancVo
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт
Мало того, что Екатерина грамотный и ответственный копирайтер, так она ещё и приятный в общении человек. Рекомендую всем, НО я первый в очереди.
Получила только положительные впечатления от сотрудничества. Владимир точно формулирует задачу, приятен в общении, никаких проблем с оплатой не возникло. Буду рада продолжить работу!
Ответный отзыв
Ryanik
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужны рерайтеры/копирайтеры
С Екатериной приятно работать, полное выполнение поставленного ТЗ в кратчайшие сроки. Рекомендую.
Очень довольна сотрудничеством. Четкие ТЗ, приятное общение, быстрая оплата. Николай постоянно на связи и готов ответить на любые вопросы. Работаю с удовольствием!
Ответный отзыв
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга