Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Находимся в процессе сотрудничества и более полный отзыв можно оставить только по его завершении. Сейчас же вынужден "закрывать" отзывы выбранных исполнителей из-за необходимости создания нового тендера.
Ответный отзыв
Благодарю за интересное задание!
$40
10 баллов
11 лет назад
Екатерина отличный копирайтер, прекрасно поняла задачу с самого начала, и сразу же написала подходящие тексты.
Ответный отзыв
В восторге от сотрудничества! Помимо четкого ТЗ и ясно сформированных пожеланий и требований, впечатлила легкость общения с Александром, практически постоянная доступность в онлайне, и, что немаловажно, своевременная оплата. Спасибо вам большое за интересный проект и удовольствие, полученное от работы!
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, спасибо! Обязательно будим еще сотрудничать!
Ответный отзыв
Интересное задание и грамотный заказчик. Спасибо за сотрудничество!
$10
10 баллов
11 лет назад
Мало того, что Екатерина грамотный и ответственный копирайтер, так она ещё и приятный в общении человек. Рекомендую всем, НО я первый в очереди.
Ответный отзыв
Получила только положительные впечатления от сотрудничества. Владимир точно формулирует задачу, приятен в общении, никаких проблем с оплатой не возникло. Буду рада продолжить работу!
$10
10 баллов
11 лет назад
С Екатериной приятно работать, полное выполнение поставленного ТЗ в кратчайшие сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством. Четкие ТЗ, приятное общение, быстрая оплата. Николай постоянно на связи и готов ответить на любые вопросы. Работаю с удовольствием!
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга