Создаю только хорошие сайты

Постоянно требуются копирайтеры, рерайтеры, переводчики, корректировщики, дизайнеры dle по следующим расценкам:

Копирайт - 0,7$ за 1000 символов

Рерайт - 0,3$ за 1000 символов

Перевод - 0,4$ за 1000 символов

Корректировка автоматического перевода - 0,2$ за 1000 символов

Дизайн DLE - 10$

Если вы согласны работать по нашим расценкам - для Вас найдется место в нашем коллективе.