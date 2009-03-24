Создаю только хорошие сайты
Постоянно требуются копирайтеры, рерайтеры, переводчики, корректировщики, дизайнеры dle по следующим расценкам:
Копирайт - 0,7$ за 1000 символов
Рерайт - 0,3$ за 1000 символов
Перевод - 0,4$ за 1000 символов
Корректировка автоматического перевода - 0,2$ за 1000 символов
Дизайн DLE - 10$
Если вы согласны работать по нашим расценкам - для Вас найдется место в нашем коллективе.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
Очень приятно было рабоать с Федором,все сдедал без лишних вопрос быстро и четко,дал небольшую консультацию.Всем советую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень понятно изложил задание. Оплатил полость и сразу же, после завершения работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга