3aaaaaa3

Фёдор 3aaaaaa3

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создаю только хорошие сайты

Постоянно требуются копирайтеры, рерайтеры, переводчики, корректировщики, дизайнеры dle по следующим расценкам:

Копирайт - 0,7$ за 1000 символов

Рерайт - 0,3$ за 1000 символов

Перевод - 0,4$ за 1000 символов

Корректировка автоматического перевода - 0,2$ за 1000 символов

Дизайн DLE - 10$

Если вы согласны работать по нашим расценкам - для Вас найдется место в нашем коллективе.

Отзывы заказчиков

rubeno
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Подбор анкоров для sape.ru
Очень приятно было рабоать с Федором,все сдедал без лишних вопрос быстро и четко,дал небольшую консультацию.Всем советую
Отличный заказчик. Очень понятно изложил задание. Оплатил полость и сразу же, после завершения работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $5
от 1 дня
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от $15
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