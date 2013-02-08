Написать простенький парсер инфы с уведомлениями

Друзья, нужно срочно написать простенький парсер инфы с одного сайта, который вудит отсылать уведомление после изменения инфы на сайте на определенную почту или смс.

Все раскажу в личной переписке. Инфу нужно будит запрашивать каждые 10-15 секунд.

От вас примерная цена.