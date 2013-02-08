Написать простенький парсер инфы с уведомлениями

Приветствую. Понадобилась помощь после одного криворукого фрилансера. Сайт flycаrgо.ru (набирать вручную) 1. В ГОСТЕВОЙ книге самый новый комментарий (и ответ, соответственно) должны появляться вверху страницы, а не как сейчас наоборот. 2.При ответе администратора FlyCаrgo на вопрос это имя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, нужно срочно написать простенький парсер инфы с одного сайта, который вудит отсылать уведомление после изменения инфы на сайте на определенную почту или смс.
Все раскажу в личной переписке. Инфу нужно будит запрашивать каждые 10-15 секунд.
От вас примерная цена.
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