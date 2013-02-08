Настройка, небольшая коррекция шаблона WP

Уважаемые коллеги, Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.) Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение. Скрипт размещается на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить виджеты по образцу, отображение записей, комментариев, кое-где поменять шрифт. Тема - sahifa
На предыдущем проекте все это делала сама, но сейчас не хватает времени. Особенно интересуют люди, уже работающие с платными шаблонами, лучше - конкретно sahifa
Срок - 1 день
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