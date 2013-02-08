Калькулятор с выводом в word

В общих чертах алгоритм калькулятора следующий:

1. Вводятся исходные данные пообъектно, (т.е. может быть расчет для одного объекта, может быть для двух и более) следующего вида :

- текстовые

- цифровые

- выбор данных из комбобокса

- выбор данных из комбобокса с загрузкой некоторых параметров из базы

Пользователь может исходные данные сохранить у себя на компьютере.

2. Выполняется расчет с выводом на экран результата расчетов и возможностью вывода на печать шаблона расчета (текст, формулы, таблицы). Можно например выводить расчет в Word.

3. Должна быть возможность разграничения доступа к калькулятору:

- просто выполнение расчетов

- выполнение расчетов и вывод на печать результатов.

Называйте примерную стоимость, сроки и вид (способы) реализации.