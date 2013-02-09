Добавить слайдер картинок в рамку на сайте

имеется сайт http://cpoc.ru/index.php

в рамке "Популярные игры" сейчас установлены картинки игровых автоматов.

в этой рамке сделать слайдер этих же картинок и еще добавить которых не достает: пример на _velcome-club точка com/

слайдер сделать такой же как на примере с таким же количеством игр.

при нажатии на любую картинку переход на страницу games.php