Добавить слайдер картинок в рамку на сайте

Требуется JS-реверсер для анализа сторонних библиотек Обязательные требования: 1. Упорство, умение разбираться в чужом коде 2. Знание HTML\CSS\Ajax\JavaScript 3. Опыт написания кроссбраузерного кода 4. Знание DOM, в частности events, и отличий браузеров 5. Знание python ...
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имеется сайт http://cpoc.ru/index.php
в рамке "Популярные игры" сейчас установлены картинки игровых автоматов.
в этой рамке сделать слайдер этих же картинок и еще добавить которых не достает: пример на _velcome-club точка com/
слайдер сделать такой же как на примере с таким же количеством игр.
при нажатии на любую картинку переход на страницу games.php
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