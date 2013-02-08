JS-реверсер

$2000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Требуется JS-реверсер для анализа сторонних библиотек

Обязательные требования:

1. Упорство, умение разбираться в чужом коде

2. Знание HTML\CSS\Ajax\JavaScript

3. Опыт написания кроссбраузерного кода

4. Знание DOM, в частности events, и отличий браузеров

5. Знание python

6. Английский язык на уровне чтения технической литературы.

Хорошим плюсом будет:

1. Понимание как работают компиляторы\интерпретаторы

2. JAVA.

Условия работы:

1. Удаленная работа на постоянной основе с оплачиваемым ежегодным отпуском

2. Желательно полная занятость (частичная - только при условии не менее 5 часов в день)

3.Заработная плата 2000$.

11 лет назад
Dana_0
Дана 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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