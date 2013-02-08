Сделать функцию подбора и вывода аналогичных товаров по характеристикам и цене при снятии товара с наличия в интернет магазине fonariki.net.ua. Таблица с характеристиками есть в БД, каждая характеристика в отдельном столбце. Реализовать на технологиях: MySQL PHP Движок написан с ...
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Требуется JS-реверсер для анализа сторонних библиотек
Обязательные требования:
1. Упорство, умение разбираться в чужом коде
2. Знание HTML\CSS\Ajax\JavaScript
3. Опыт написания кроссбраузерного кода
4. Знание DOM, в частности events, и отличий браузеров
5. Знание python
6. Английский язык на уровне чтения технической литературы.
Хорошим плюсом будет:
1. Понимание как работают компиляторы\интерпретаторы
2. JAVA.
Условия работы:
1. Удаленная работа на постоянной основе с оплачиваемым ежегодным отпуском
2. Желательно полная занятость (частичная - только при условии не менее 5 часов в день)
3.Заработная плата 2000$.
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