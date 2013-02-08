Доброго времени! Собственно, исходя из названия темы - ищу web-программиста, разбирающегося в css и т.п. Существует тема (сайт-визитка), которую нужно слегка подправить, или на ее основе создать новую (как будет удобнее). Сама тема, по сути, ...
Модифицировать процесс заказа и оплаты в магазине
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется интернет-магазин на Prestashop. Полностью завершенный, кроме процесса заказа и оплаты. Нам не нравится стандартный процесс в Prestashop, поэтому его нужно существенно переработать. Изменить шаги заказа, поменять их сами местами. Что важно: сама верстка страниц готова, нужно просто прикрепить все это к движку, сделать записывание в БД, настроить способы доставки и оплаты (по оплате Webmoney, RBK Money – сами модули также есть готовые и простые к настройке).
По запросу в скайп или icq вышлю полное ТЗ со скриншотами.
Оплата: 6000 рублей. Возможно еще обговорить её отдельно.
Срок: как можно скорее, желательно не более трех дней.
Контакты:
Skype: ivan.zhadanov
icq: 846448
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