Модифицировать процесс заказа и оплаты в магазине

Имеется интернет-магазин на Prestashop. Полностью завершенный, кроме процесса заказа и оплаты. Нам не нравится стандартный процесс в Prestashop, поэтому его нужно существенно переработать. Изменить шаги заказа, поменять их сами местами. Что важно: сама верстка страниц готова, нужно просто прикрепить все это к движку, сделать записывание в БД, настроить способы доставки и оплаты (по оплате Webmoney, RBK Money – сами модули также есть готовые и простые к настройке).

По запросу в скайп или icq вышлю полное ТЗ со скриншотами.

Оплата: 6000 рублей. Возможно еще обговорить её отдельно.

Срок: как можно скорее, желательно не более трех дней.

Контакты:

Skype: ivan.zhadanov

icq: 846448