Доработка WM в Joomla

Добрый день Ув. Фрилансеры!

Задача:

есть сайт на Joomla, в котором установлен WM. Там есть товары, которые нужно распределить по категориям. Соотвественно нужно их создать, далее создать меню дополнительное чтобы можно было путешевствовать по новым разделам и распределить существующие товары по ним. Также, если это возможно то добавить туда еще товаров с сайта, который я предоставлю.