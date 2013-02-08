Создать страницу на Drupal 7 во Views

Нужно доработать плохо написанный проект или полностью переписать. Проект плохо расструктурирован. Есть неработающие элементы которые нужно переписать. Базы типы указаны не правильно. Нет доделаной админ панели. Делал программист не с большым опытом работы проект находится по ...
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На странице http://www.brainfit.pro/events необходимо внести следующие изменения:
1. Сделать карусель, в которой будут выводиться три тренинга текущей недели. Когда три тренинга на текущей неделе прошли, карусель должна показывать следующую неделю. Карусель не должна зацикливаться (всего тренингов будет 24, так что можно поставить такое ограничение). Дизайн самих превью оставить без изменений.
2. Под каруселью сделать область, которую можно редактировать на php.
3. Под выделенной областью разместить три блока, со страниц
http://www.brainfit.pro/personal-effectiveness
http://www.brainfit.pro/fastread
http://www.brainfit.pro/kinoclub
Именно в такой последовательности. Должна быть возможность редактировать дизайн этих блоков независимо от дизайна, который предусмотрен для блоков на страницах, указанных выше.
Набросок того, что должно получиться, прикреплен.
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