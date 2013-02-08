Создать страницу на Drupal 7 во Views

На странице http://www.brainfit.pro/events необходимо внести следующие изменения:

1. Сделать карусель, в которой будут выводиться три тренинга текущей недели. Когда три тренинга на текущей неделе прошли, карусель должна показывать следующую неделю. Карусель не должна зацикливаться (всего тренингов будет 24, так что можно поставить такое ограничение). Дизайн самих превью оставить без изменений.

2. Под каруселью сделать область, которую можно редактировать на php.

3. Под выделенной областью разместить три блока, со страниц

http://www.brainfit.pro/personal-effectiveness

http://www.brainfit.pro/fastread

http://www.brainfit.pro/kinoclub

Именно в такой последовательности. Должна быть возможность редактировать дизайн этих блоков независимо от дизайна, который предусмотрен для блоков на страницах, указанных выше.

Набросок того, что должно получиться, прикреплен.