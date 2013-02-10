Доработка проекта, переписывание

Суть: Заходишь в прилу, выбираешь — я парень ищу девушку, или наоборот, и вам ищут собеседника из тех кто в приложении онлайн и подходит по параметру и соединяет. Сделать нужно все цивильно, с последующей возможностью оплатой ...
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Нужно доработать плохо написанный проект или полностью переписать.
Проект плохо расструктурирован.
Есть неработающие элементы которые нужно переписать.
Базы типы указаны не правильно. Нет доделаной админ панели.
Делал программист не с большым опытом работы
проект находится по адресу Plasticportal.ru
Нужен человек который возьмется за него вплотную и доведет до ума.
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