Нужно написать JavaScript открытие окна в new tab

Есть плеер FLV, ну или ютуб ембед ... нужно поймать событие клика по плееру и открыть в новом табе окно. При этом плеер должен нормально отработать на клик > запустить плей или ... или то что запросил пользователь. Сумму пишите сразу пожалуйста.