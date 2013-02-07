Разработка фильтра для каталога товаров

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Разработать фильтр как здесь http://www.ecostok.ru/prod-calc.html один в один.

Будет использоваться на сайте, написанном на Word Press

используется плагин Magic Fields

Интересует цена и время!

11 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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