Скрипт для UMI-CMS

Имеется каталог на UMI-CMS, где товары разбиты по разделам. У каждого товара есть какие то свойства, вводимых через выпадающий список из справочников. Необходимо разработать скрипт, который выводил бы в разделе с товаром список свойств только тех товаров, которые есть в этом разделе.

И скрипт должен быть универсальным, т.е. что бы вставить его в шаблон tpl необходимо написать %custom vibor('раздел', 'поле для выборки')%