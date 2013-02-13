Коррекция блога

Нужна привязка 1С 8.2 УТ и сайта для обмена данными, по типу: 1) когда клиент делает заказ на сайте, то одновременно в 1С формируется заявка с учетом товарных остатков (для нашей внутренней работы), формируется счет на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужно немного отредактировать блог http://ideasforcasa.com/
ТЗ
-изменить фон
-изменить шапку
-убрать переводчик и поставить соц кнопки
-убрать надпись-Post navigation- Older posts на главной странице около названия поста
-отредактировать форму "коментарий"
-сделать посты в колонке "похожие записи" кликабельными
Более детальное ТЗ с указанием примеров в личном сообщении.
Жду ваших заявок,
Алёна
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $25
Всем привет! Купил обалденный наворот для сайта. Фишка в том, что не работает последняя версия giftexchange_3.10.2. А там масса наворотов, которые мне нужны! Например, мне нужна функция, когда дарящий отправляет и стоимость подарка получателю. Фишка - чтоб человек ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Для постоянного сотрудничества нужен грамотный и ответственный PHP-специалист. Оплата по-проэктно. ПС. Рассмотрим в т.ч. кандидатуры без опыта, но со знаниями... Срочных задач обычно нет, поэтому можно совмещать с другими более важными делами. БЮДЖЕТ подрядных работы в год - ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется специалист по DLE , для поддержки небольшого статичного сайта (28 стр.), с ежемесячной оплатой, на постоянной основе. + Оплата за доп работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь в настройке Zenoposter под определенные задачиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
На CMS PrestaShop необходимо установить и настроить модули оплаты Webmoney и LiqPay (Приват24) Также присутствуют ошибки при оформлении заказа через корзину. Прошу предлагать свои услуги только тем, кто имеет опыт работы с CMS PrestaShopВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть существующий сайт шоколадной тематики, который был брошен на полпути. Очень нужен толковый человек, который любит свое дело и сможет оперативно поменять дизайн внутренних страниц. Остальные вопросы – лично В перспективе полное изменение еще одного ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт сделанный на платформе joomla c использованием каталога zoo. После обновления каталога zoo на новую версию, перестали работать фильтры. Задача: Починить фильтр. Добавить новый функционал в zoo. Дальнейшая поддержка на сайте zoo каталога.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Хотелось бы разработать или усовершенствовать скрипт сбора статистки доходности с определнных партнерок, в инете только такой нашел - http://www.statist-motivator.ru/index.html ... Цель: сбор доходности за вчерашний день с Google Adsense + c LadyCash.ru и возможно в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $165
Натянуть готовую вёрстка на Битрикс Редакция: Малый Бизнес Бюджет: 5000 рублей Срок: 2 дня. Вёрстку в HTML предоставим. Оплата строго по факту исполнения: Вебмани или Яндекс деньги.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад