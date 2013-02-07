PHP-мастер

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок180 просмотров
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Для постоянного сотрудничества нужен грамотный и ответственный PHP-специалист.

Оплата по-проэктно.

ПС. Рассмотрим в т.ч. кандидатуры без опыта, но со знаниями...

Срочных задач обычно нет, поэтому можно совмещать с другими более важными делами.

БЮДЖЕТ подрядных работы в год - примерно на 10000 у.е.

PHP
11 лет назад
rmiroffices
Андрей 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад