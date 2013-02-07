Хотелось бы разработать или усовершенствовать скрипт сбора статистки доходности с определнных партнерок, в инете только такой нашел - http://www.statist-motivator.ru/index.html ... Цель: сбор доходности за вчерашний день с Google Adsense + c LadyCash.ru и возможно в ...
Нужно вытащить функцию из одной версии компонента
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Купил обалденный наворот для сайта. Фишка в том, что не работает последняя версия giftexchange_3.10.2. А там масса наворотов, которые мне нужны!
Например, мне нужна функция, когда дарящий отправляет и стоимость подарка получателю.
Фишка - чтоб человек получил не только подарок, но и какое-то кол-во очков от отправителя. Потому как у меня магазин и сообщество, эти очки можно потратить в магазине.
А найденная версия в сети "халявная" 1.03 - работает, но в режиме сэфмоде, и не имеет этой функции.
На все вопросы в тячении 5 дней, те кто взял с меня деньги, создатели - написали только одно письмо, со словами "обновись до Joomla 2,5" и дальше игнорят.
Подробнее в чем проблема:
Имеем:
1. Joomla 1.5
2. VirtueMart 1.9
3. JomSocial 2.6
4. Kunena forum 2.04 (mootools 2)
5. Component K2
5. Компонент подарков.
В версии 1.03 есть шаблон SAFE отправки подарков, который содержит минимум скриптов, тока ява без мутулза.
Вот он без проблем работает со всеми версиями этого компонента. Но естественно, в нем нет функций которые есть в более поздних версиях. Мне нужно просто вытащить функцию отправки вместе с подарком и поинтов JomSocial.
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