Нужно вытащить функцию из одной версии компонента

$25
Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Всем привет!

Купил обалденный наворот для сайта. Фишка в том, что не работает последняя версия giftexchange_3.10.2. А там масса наворотов, которые мне нужны!

Например, мне нужна функция, когда дарящий отправляет и стоимость подарка получателю.

Фишка - чтоб человек получил не только подарок, но и какое-то кол-во очков от отправителя. Потому как у меня магазин и сообщество, эти очки можно потратить в магазине.

А найденная версия в сети "халявная" 1.03 - работает, но в режиме сэфмоде, и не имеет этой функции.

На все вопросы в тячении 5 дней, те кто взял с меня деньги, создатели - написали только одно письмо, со словами "обновись до Joomla 2,5" и дальше игнорят.

Подробнее в чем проблема:

Имеем:

1. Joomla 1.5

2. VirtueMart 1.9

3. JomSocial 2.6

4. Kunena forum 2.04 (mootools 2)

5. Component K2

5. Компонент подарков.

В версии 1.03 есть шаблон SAFE отправки подарков, который содержит минимум скриптов, тока ява без мутулза.

Вот он без проблем работает со всеми версиями этого компонента. Но естественно, в нем нет функций которые есть в более поздних версиях. Мне нужно просто вытащить функцию отправки вместе с подарком и поинтов JomSocial.

11 лет назад
ze-ra
Роман 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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