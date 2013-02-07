Разработка скрипта

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хотелось бы разработать или усовершенствовать скрипт сбора статистки доходности с определнных партнерок, в инете только такой нашел - http://www.statist-motivator.ru/index.html ... Цель: сбор доходности за вчерашний день с Google Adsense + c LadyCash.ru и возможно в будущем еще какие-то - Т.есть скрипт собирает доходность + суммирует ее и выводит одним числом ... В идеале выводит в гаджет рабочего стола для Win7

Сколько будет стоить создать такое?

11 лет назад
WebProektor
Илья 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на WP

    В сайт на WP нужно: - вставить форму для вопросов посетителей, - вставить форму для отзывов, - оформить фотогалерею. Выполнить мелкие правки типа "увеличить шрифт" и т.д. Пожалуйста, ваши сроки и стоимость за первые 3 позиции. Мелкие правки после основной ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить и настроить vbulletin

    Здравствуйте. Требуется установить и полностью настроить форум vbulletin (4ку или 3йку). Так-же создать дизайн на основе примера который дам. По возможности просьба указать вилку цен. Спасибо.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта (joomla)

    Требуется доработка сайта на joomla. Основные тезисы в приложении. Ориентировочные цены и сроки указывайте, пожалуйста в проекте. p.s. Доработки нужно проводить с оптимизацией. Отдельно рассмотрю предложение по продвижению.

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание модуля WHMC

    Нужен модуль для WHMC, который бы позволил задавать для каждого продукта/услуги свою основную валюту (относительно которой вычислялись бы цены в других валютах).

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработчик ASP.NET MVC

    Обязательно знание VB.NET, HTML5, CSS, JavaScript. Удаленная работа по проектам веб-сайтов, создаваемых на ASP.NET MVC - программирование дополнительного функционала к существующим проектам, натягивание сверстанного макета на движок. Оплата почасовая 12$. Занятость не постоянная.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад