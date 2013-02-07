Разработка скрипта

Хотелось бы разработать или усовершенствовать скрипт сбора статистки доходности с определнных партнерок, в инете только такой нашел - http://www.statist-motivator.ru/index.html ... Цель: сбор доходности за вчерашний день с Google Adsense + c LadyCash.ru и возможно в будущем еще какие-то - Т.есть скрипт собирает доходность + суммирует ее и выводит одним числом ... В идеале выводит в гаджет рабочего стола для Win7

Сколько будет стоить создать такое?