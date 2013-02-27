Доработка сайта на WP

Веб-программированиеЗавершен9 заявок192 просмотра
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В сайт на WP нужно:

- вставить форму для вопросов посетителей,

- вставить форму для отзывов,

- оформить фотогалерею.

Выполнить мелкие правки типа "увеличить шрифт" и т.д.

Пожалуйста, ваши сроки и стоимость за первые 3 позиции. Мелкие правки после основной работы по договоренности с исполнителем.

11 лет назад
Eka-Terina
Бренч 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
developer11
Сергей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Все хорошо, Сергеем довольна.
Отличный заказчик. Хорошие ТЗ
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