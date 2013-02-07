Доработка компонента FormCalc Joomla 2.5

Необходимо знание php‚ MySQL‚ XML‚ CSS‚ HTML‚ DHTM‚ теоретические основы реляционных СУБД, MODx Желательно знание javascript, опыт верстки. В настоящий момент времени есть работа: Необходимо доделать сайт на МоDX. Дизайн к сайту прикреплен. Нужно вывести новости, ...
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Для тех кто работал и хорошо знает компонент форм с калькулятором FormCalc для Joomla 2.5 или для Программиста Javascript.
Вот сайт разработчика: http://delajoom.ru/index.php/-asshirenija-joomla/formy-kalkulatory-joomla
Мне нужно устранение 3 проблем.
Вопрос касается компонента FormCalc для Joomla 2.5.
1. Сделать обязательными к заполнению два блока в форме-калькуляторе "Выберите производителя и тип потолка", "Периметр потолка".
2. Переделать поле "Периметр потолка" следующим образом:
Вместо зависимых полей сделать выбор чекбоксами. У каждого чекбокса есть видимое текстовое значение и скрытое численное значение, которое считается калькулятором.
Перечень полей чекбоксов:
Профиль PVC", "2.65"
Профиль ALU", "3.5"
Профиль ALU Luxury ", "5.3"
Декоративная лента белая", "1.2"
Декоративная лента цветная", "6"
3. Не проходит проверка обязательных к заполнению полей. В оригинале должно быть так как заявлено на сайте разработчика: http://delajoom.ru/index.php/instrkucija-po-rabote/sozdanije-intelektualnyh-form.
4. Не происходит отправка письма администратору.
5. Добавить поле "Отправить копию письма на ваш e-mail"
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