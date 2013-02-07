Доработка компонента FormCalc Joomla 2.5

Для тех кто работал и хорошо знает компонент форм с калькулятором FormCalc для Joomla 2.5 или для Программиста Javascript.

Вот сайт разработчика: http://delajoom.ru/index.php/-asshirenija-joomla/formy-kalkulatory-joomla

Мне нужно устранение 3 проблем.

Вопрос касается компонента FormCalc для Joomla 2.5.

1. Сделать обязательными к заполнению два блока в форме-калькуляторе "Выберите производителя и тип потолка", "Периметр потолка".

2. Переделать поле "Периметр потолка" следующим образом:

Вместо зависимых полей сделать выбор чекбоксами. У каждого чекбокса есть видимое текстовое значение и скрытое численное значение, которое считается калькулятором.

Перечень полей чекбоксов:

Профиль PVC", "2.65"

Профиль ALU", "3.5"

Профиль ALU Luxury ", "5.3"

Декоративная лента белая", "1.2"

Декоративная лента цветная", "6"

3. Не проходит проверка обязательных к заполнению полей. В оригинале должно быть так как заявлено на сайте разработчика: http://delajoom.ru/index.php/instrkucija-po-rabote/sozdanije-intelektualnyh-form.

4. Не происходит отправка письма администратору.

5. Добавить поле "Отправить копию письма на ваш e-mail"