Устранить проблему с ботами биржи статей Миралинкс

Веб-программированиеЗавершен4 заявки160 просмотров
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Есть сайт http://abicon.ru В настоящее время используется для размещения статей в миралинксе.

С недавнего времени роботы миралинса перестали видеть статьи http://abicon.ru/table/as-it-works/index.php , притом что через браузер они просматриваются.

Вот что пишет саппорт:

Администрация Добрый день, ответ от сервера для нашего робота:

curl -I http://abicon.ru/table/as-it-works/index.php

HTTP/1.1 302 Found

Server: nginx/1.0.10

Date: Mon, 19 Nov 2012 13:28:20 GMT

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Connection: keep-alive

Keep-Alive: timeout=10

Location: http://webhitexpress.ru/in.cgi?2

Обратитесь к своим программистам для решения возникшей проблемы.

11 лет назад
all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Vavenko
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
$15
1 день
Всё быстро и чётко. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое задание и оплата. Рекомендую.
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