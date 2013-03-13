Написать парсер материалов

После долгих парсингов и затей, решили с нуля на шаблонизаторе сайт сделать, получилось отлично) Прогер выполняет все что прошу, сейчас остались только маленькие огрехи, которые скоро доделаем) Рекомендую поработать с ним (тем более онлайн каждый день, таких прогеров нечасто встретишь, надеюсь в будущем не разленится), вот как-то так))