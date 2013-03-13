Написать парсер материалов

Веб-программированиеЗавершен2 заявки171 просмотр
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11 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
G_M_S
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
После долгих парсингов и затей, решили с нуля на шаблонизаторе сайт сделать, получилось отлично) Прогер выполняет все что прошу, сейчас остались только маленькие огрехи, которые скоро доделаем) Рекомендую поработать с ним (тем более онлайн каждый день, таких прогеров нечасто встретишь, надеюсь в будущем не разленится), вот как-то так))
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