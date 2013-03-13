Написать парсер материалов

Добрый день. Требуется написание модуля для ВАМШОПА, суть модуля сравнение и поддержание актуальности цены и товара в магазине. Есть урл товара на английском с ценой например, вводим данный урл в доп поле товара, и цена автоматически ...
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