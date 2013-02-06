Необходима реализация небольшой онлайн программки

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Для компании занимающейся продажей лицензионной музыки кафе, барам, дискотекам и т.д. необходимо реализовать маленькую демонстрационную программку. Эта программка, по сути, только маленькая и неполная демонстрация одной из функции будущего портала.

Если коротко изложить задачу, то программка должна рассчитать гонорар авторам песен и количество прослушиваний клиента, на конец месяца. И промоделировать процесс прослушивания и занесения данных в таблицу.

Более подробное описание в прикрепленном файле. В описании есть пример интерфейса, но все можно сделать и на простых формах , нам главное демонстрация самой функции .

Программка нужна срочно, к утру пятницы . Готовы к предоплате и к плодотворному сотрудничеству. Позже, месяца через 2-3 понадобиться реализация программной части портала.

Ждем Ваших предложений и вопросов !