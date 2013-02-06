Доработка цен в WebAsyst Shop-script

Стоит следующая задача:

На сайте есть товары на которые цены указаны только в рублях, эти цены, на эти группы товаров - неизменны, они всегда рублёвые. Вне зависимости от курса € .

Но также на сайте есть и импортный товар, который привязан к курсу €, т.е. цена на него фиксирована, но только в € - и всегда одна и та же, но из-за курса рубля сумма в рублях может меняться.

Нужно онлайн обновление курса евро, например с сайта ЦБ РФ, и на те товары у которых указана цена не только в рублях, но и в € необходимо чтобы цена в рублях изменялась.

У остальных товаров у которой нет привязки к € - цена должна оставаться без изменений.

Версия cms - 305.

Посмотреть как это должно выглядеть можно на скриншоте.