Программирование сайта.

Нужно вставить некоторые страницы с разными функциями на Джумле! ТОЛЬКО специалисты, разбирающиеся ХОРОШО в этой CMS! кто имел дело пару раз и выполняет работу на "тяп-ляп" - прошу не тратить МОЁ время! своё - сколько Вам угодно ...