Натянуть верстку на bitrix

Есть верстка, статичные страницы , нужно сделать следующее:

На Js сделать каталог и фильтр, где бегунок по цене.

Сделать фильтры на bitrix, чтобы потом можно было менять свойства.

Сделать чтобы в зависимости от свойств выходил определенный товар

В приложении скрины. Пожалуйста добавляйтесь только те кто может осуществить поставленные задачи.

Бюджет 300$ срок до 12 числа,

Жду ваших заявок , спасибо.