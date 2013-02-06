Корректировка сайта на Joomla 1.5

Нужно вставить некоторые страницы с разными функциями на Джумле!

ТОЛЬКО специалисты, разбирающиеся ХОРОШО в этой CMS!

кто имел дело пару раз и выполняет работу на "тяп-ляп" - прошу не тратить МОЁ время! своё - сколько Вам угодно можете тратить!

Проекты нужно сдавать "от и до" - от корки до корки по ТЗ! Без "пинков"!

заявки скрыты - не стесняйтесь!

Внимание! задание изменилось! Актуальное - "корректировка сайта на джумле", а именно - логотип и футтер!