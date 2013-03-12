Скрипт редирект-чекер

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки161 просмотр
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Нужен скрипт, принимающий урл и рекурсивно просматривающий все редиректы с этой ссылки до конечного сайта.

Например, есть сайт http://www.internetofficer.com/seo-tool/redirect-check/

Как я это вижу. Через Get передается урл, скрипт запрашивает страницу, смотрит хедеры.

Если находит редирект - пишет на странице

- тип редиректа,

- текущий урл

далее смотрит новый урл и далее проверяет его по той же схеме.

Будет выбран исполнитель, предложивший меньшую цену.

Общаюсь только через skype - patskill.

11 лет назад
crutis
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ukrdev
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
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