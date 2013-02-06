Доделать сайт на юми кмс

Приветствую всех.

Задача с одной стороны простая, однако не все так просто.

Сайт интернет магазин, кмс- umi, редакция shop.

Кто реально разбирается в ней, либо кто реально понимает в программинге и сможет настроить сайт (заставить работать сортировку, другие работы по мелочи, но нормально оплачиваемые), милости прошу работа будет не последняя.

Оплата желательно яндекс деньги, но можно и вебмани, киви. Можно переводом лично на фамилию.

Более подробно напишу в личку или по скайпу. По скайпу удобнее поговорить хоть можно.

Жду предложений.