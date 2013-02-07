Wordpress-запрос

Требуется флешер со знанием actionscript и потокового видео, надо обеспечить полную работоспособность текущей реализации видео чата на qtwebkit. За ценой не постоим!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка function.php в шаблоне. Пользователь попадет на определенный url в следствии чего создается запись в wp_users. Запись делается 1 раз. таких url будет 3, полей дополнительных тоже 3
Url будут с этого же домена.
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